Meistrikad on uus üritusesari – iga nädala kolmapäeval kell 18 saavad kahesed tiimid end Saare Bowlingus proovile panna kuues erinevas mängus. Põnevuse säilimiseks muutuvad mõned mängud iga nädal. Eesmärgiks on ennekõike meelelahutus ja hästi veedetud aeg, aga ka uued tutvused. Samas ei lubata osalejatel unustada, et tegu on võistlusega.