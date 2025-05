LHV Sel suvel peavad enda kulutusi oluliselt piirama pea kolmveerand Saaremaa elanikest

LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoni sõnul peegeldavad uuringu tulemused Saaremaal sarnaselt ülejäänud Eestile selgelt erinevate kohustuste hulka inimese elukaarel. “On ilmne, et näiteks 30-39-aastaste vanusegrupil on käsil aktiivne pereloomise periood, tasumist vajab kodulaen ja kanda tuleb hulk teisigi leibkonnaga seotud finantskohustusi. See tähendab suuremaid kulutusi ja säästlikumat suhtumist rahaasjadesse,” ütles Janson. Ta lisas, et kui tavapäraselt kulub suvel reisimisele ja meelelahutusele märkimisväärne summa, siis eriti lastega perede jaoks on need väga kulukad tegevused, mis võetakse tänases majandusolukorras kindlasti luubi alla.

Madalam on kulutuste piirajate osakaal kõige nooremate ja eakamate hulgas ehk vanusegruppides 18-29 ja 60-74. “Noortel, kes elavad vanematega ja alles hakkavad iseseisva elu suunas esimesi samme astuma, on üldiselt väiksemad rahalised kohustused. Eakamatel omakorda on laenukoormus sageli väike. Samuti on neil lapsed kodust lahkunud, üsna selgelt välja kujunenud tarbimisharjumused ja maast madalast omane kulutusi planeerida,” selgitas Janson.

Ta tõi välja, et kulutuste piiramise valguses tasub mõelda ka säästmisharjumuse kujundamisele. Nimelt pakub teadmine rahalise tagala olemasolust südamerahu ja toetab paindlikkust, sest paraku pole kõik väljaminekud elus prognoositavad. Jansoni sõnul tasub alustada meelerahufondi loomisest, millest saab vajadusel katta oma kulud vähemalt 3 kuu ulatuses. Selleks on nutikas kasutada kogumiskontot, kuhu säästetud summalt teenib ka väikest intressi. “Kui see puhver on loodud, tasub mõelda järgmistele sammudele, kuidas raha inflatsiooni teravate hammaste puremise käest päästa. Investeerimine on pikas perspektiivis ainus võimalus oma raha kasvatada ja täna on palju erineva riskitasemega võimalusi enda tulevikukindluse kasvatamiseks. Üks populaarsemaid võimalusi on näiteks raha paigutamine indeksifondidesse,” ütles Janson.