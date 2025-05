TURISM Ringreis täis üllatusi ehk Uued tuuled Saaremaa turismis

Kui öeldi, et Saaremaal on käima lükatud esimene kohviubade käsitööröstikoda, tundus see esialgu kui mitte just ilmvõimatu, siis üsna uskumatu küll. Aga just nii see on. Villa Inga endine perenaine Inga Toivonen on nüüd Leisis just sellise Ubase Röstitoa perenaine. See tuba on vägagi hubane ja loomulikult kohvilõhnane.