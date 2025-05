TS Laevad muudab e-pileti süsteemi selgemaks

„Klientide tagasisidest tuli selgelt välja, et punane null võeti sageli kui märge, et reis on täielikult välja müüdud. Tegelikult on igal väljumisel olemas ka üldjärjekorra kohad. Piletiikoon aitab nüüd paremini eristada eelmüügi lõppemist ja sadamakohapealsete piletite olemasolu,“ selgitas TS Laevade esindaja.