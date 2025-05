SAARTE HÄÄL 15 AASTAT TAGASI Pidula mõisa hoov peitis ligi sada aastat verist saladust

Esmaspäeva ennelõunal oli objektil muinsuskaitselist järelevalvet teostaval Tõnu Sepal juba selge, et tegemist ei ole ühe skeletiga, vaid neid on seal rohkem. Kogenud muinsuskaitseametniku jaoks olid mõisa sisehoovist leitud luud tõeliseks üllatuseks./.../

Esmaspäeva pärastlõunaks oli arheoloog Garel Püüa käsitsi välja kaevanud juba kolm skeletti. Välja oli tulnud ka hõberist ja mõned vasknööbid, mis viitasid sellele, et tegemist ei saa olla muinasaja matustega. Luustikel olid terved ja ilusad hambad, mille järgi võis oletada, et mõisaõue olid maetud noored inimesed. Kas naised või mehed, seda ei tihanud ajaloolased öelda.

“Nüüd saame juba öelda, et Pidula mõisas on Esimese maailmasõja ajal toimunud väike lahing ja siia on maetud Vene sõdurid. Sellest annavad tunnistust leitud katelok ja Jaapani vintpüssi padrunid,” ütles Tõnu Sepp.