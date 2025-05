Hiite kuvavõistlus kutsub looduslikke pühapaiku jäädvustama

Kuvavõistluse peaauhind on 1000, hõimurahvaste auhind 300, Soome auhind 300 ja kuni 16aastaste auhind 200 eurot. Lisaks on välja pandud Vana-Võrumaa, Virumaa, Harjumaa jm eriauhinnad.

Jäädvustamist väärib pühapaikade loodus ja nendega seotud inimtegevuse head ja halvad küljed. Võistluse eesmärk on dokumenteerida ja väärtustada põliste pühapaikade kultuuri- ja looduspärandit, innustada inimesi pühapaikadega tutvuma ja neid hoidma.

Ajalooline looduslik pühapaik on mets, puu, kivi, veekogu, pinnavorm, või maa-ala, mida on pühaks pidanud juba meie esivanemad. Pühapaikade hulka loetakse ka vanade matusetavadega seotud ristipuud, rannakülade titekivid, liukivid ning tervenduspaigad. Paljud põlised pühapaigad on tänaseni elavas kasutuses.