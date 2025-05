Mustjala motiividega maal püstitas moodsa klassika hinnarekordi

Haus Galerii juhataja Piia Ausmani sõnul nähtub publiku hulgas nii huvi ja emotsionaalsust ent laiemalt ka üldist konservatiivsust. Müüjad on oksjonitele teoseid esitades riskitundlikud julgemata loota hinnatõusudele, eelistades kohe kõrgemaid alghindu, samas kui ostjad on valivamad ning teevad teadlikumaid otsuseid, panustades rohkem ja kindlamini vaid sellele, mis neid tõsiselt huvitab, kõnetab või meeldib," märkis ta.

Tiit Pääsukese rahvariiete sarjas 1989. aastal valminud õlimaali kohta on öeldud, et pearõhk on selles värvil. "Võimas punakas massiiv saab alguse Mustjala rahvarõivastest endist, kuid Pääsuke võimendab, kasvatab, nüansseerib. Ta on oma tippvormis ning suudab sõnastamatute detailide abil maali pinnal liikudes luua punaka üldfooni ning selle sisse arvukalt tillukesi värviavastusi."