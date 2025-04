KAKSTEIST VÄGILAST Saarlasest koomiksikunstnik avaldas oma esimese koomiksiraamatu

Mahukas 270-leheküljeline teos on esimene osa suuremast fantaasiasarjast, mille keskmes on printsess Veroonika ja vägilane Ranno. "Printsess tahab vabaneda mugavusest ja päris elu näha. Ranno aga kuulub legendaarsesse kaheteistkümne vägilase salka, kelle tegusid peetakse legendideks, mida lastele jutustada," selgitas autor. "Hetkel on mul jutuke inglise keeles, aga soov on see ka kodumaisesse murrakusse tõlkida, et ta ka emakeelsena poeriiulitele see jõuaks," lisas ta.