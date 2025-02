SPAAÄRIMEES JOHAN LÕUK “Mina ei saanud nime äri järgi, vaid vastupidi”

Ettevõtja Johan Lõuk on hotellide ja spaade omanik, kuid peremeheks end nimetada ei taha, sest see pole tema loomuses. "Sõna "peremees" kuuldes peaksid kõik kohe valvele võtma, seda ma kindlasti ei taha," ütleb Lõuk. "Oma ettevõtmistes ma alustan inimestest, me oleme kõik samal tasandil, teeme koostööd ja sinna see "peremees" ei sobitu."