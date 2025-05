PÄÄSTEAMET Lääne regiooni toitlustusasutuste tuleohutus ei ole kiita

Põhiliselt kontrolliti hoonete evakuatsiooniteede läbitavust, ventilatsioonisüsteemide korrasolekut, tulekustutite ja tulekahjusignalisatsiooni toimimist. „Enamikes toitlustusasutustes ei oldud kahjuks teadlikud 2023. aasta juunis kehtima hakanud nõudest, et kuumtoidu valmistamise kohas peab olema kaheliitrine F-klassi tulekustuti. Need olid puudu 38-s söögikohas,“ ütles Lääne päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Aveli Eeskivi . „Toitlustuskoha muudes ruumides võib kasutada kõige tavalisemaid pulberkustuteid, kuid köögis peab olema vähemalt üks F-klassi tulekustuti, mis on ette nähtud toiduõlide ja -rasvade kustutamiseks.“

Toitlustusasutustes on ventilatsioonisüsteem kõige tuleohtlikum. 32-l kontrollitud asutusel ei olnud see korras. „Toiduvalmistamisel ladestuvad rasvad ventilatsiooni ning selle hooldamata jätmisel võib pliidil süttinud rasvapõleng levida ventilatsiooni kaudu üle hoone ja edasigi. Hooldamata ventilatsioonisüsteemid seavad niimoodi ohtu ettevõtte vara ja klientide turvalisuse,“ selgitas Eeskivi hoolduse vajalikkust.

Avalikke asutusi külastades kontrollivad inspektorid alati üle ka tulekahjusignalisatsiooni ja evakuatsiooniteed. 25-s asutuses ei olnud korras tulekahjusignalisatsioon ning evakuatsiooniteed ja -pääsud jätsid soovida 16-l. „Võimaliku tulekahju puhkemisel on inimeste jaoks oluline õigeaegne teavitus ja ruumidest takistusteta välja pääsemine. Kui need on korrast ära, võib see lõppeda väga õnnetult paljude inimeste jaoks.“