Rõttu Kinnisvara OÜ omaniku esindaja Toomas Kuusk andis 13. mail Saarte Häälele teada, et maaomanik sulgeb peatselt tema kinnistuid läbiva Kõinastu tee. Tee jääb suletuks, kuniks Muhu vald seab teetrassile sundvalduse ja võtab selle kasutusele avaliku teena.

"On kahetsusväärne, et Muhu valla jaoks ei ole Kõinastu inimeste saarele saamine oluline. Tegemist on kõinlaste probleemi lahendamise pahatahtliku venitamisega. Teadlikult lükkavad nad oma kohustuse eraomanike kukile," põhjendas Kuusk.