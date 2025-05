Kassiomanikele suunatud kiipimiskampaaniat viivad läbi Varjupaikade MTÜ ja Saaremaa vald. Ainulaadne on ettevõtmine kahel moel: esiteks on kiipimine tasuta ja teiseks tehakse seda mugavasti kodus. Sellise algatuse põhjuseks on kasside madal kiipimisprotsent Saaremaal ja eesmärk on seda protsenti tõsta.