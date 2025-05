SUVELAVASTUS "Dora Mia" räägib tehnoloogia eest loodusesse põgenenud perest

Suvel tuuakse Rahtlas lavale Ott Aardami auhinnatud näidend "Dora-Mia", mis käsitleb põletavat küsimust: mida teha, kui meie unenäod ei kuulu enam meile? Lavastuse keskmes on perekond, kes on põgenenud tsivilisatsiooni eest ning püüab elada ilma levi, elektri ja igasuguste digikontaktideta. Aga kas tänapäeva maailmas on eemaldumine üldse enam võimalik või jõuab digitaliseeruv maailm meile järele ka sügavale metsa?

Lavastaja Maria Peterson leiab, et käsitletav teema on sügavalt aktuaalne: "Ott Aardami näidend köidab mind eelkõige seetõttu, et käsitleb sügavalt, vaimukalt ja mitmetahuliselt eetika teemat – nii isiklikul, perekondlikul kui ka ühiskondlikul tasandil. See ei ole abstraktne mõiste, vaid igapäevane valikute jada: kuidas elada õigesti, kellele ja millele truuks jääda, millest loobuda, mille eest seista."