FOTOD Vilsandi tuletornis avati pühapäeval näitus "Konrad Mägi koopiad"

Konrad Mägi koopiad

KUMU kunstimuuseumi koopiamaali kursustel on aastate jooksul sündinud erakordselt palju Konrad Mägi (1878–1925) teoste koopiaid. Pole juhus, et just Mägi maalid on osutunud maalijate seas nii armastatuks – tema värviküllased, veidi muinasjutulised maastikud ja omanäolised portreed kutsuvad taaslooma ja avastama.

Selle näituse teosed viivad vaataja rännakule läbi Euroopa. Siin on Norra mägimaastikke, Itaalia kirkaid vaateid, Normandiat, ilusaid inimesi ja muidugi Eesti looduse lummust – Kihelkonna kadakad Saaremaal ja Vilsandi rahu. Mägi suutis oma pintsliga tabada valguse ja värvi, mis elab edasi ka neis koopiates. Koopiamaalijate rühmituse Kunstikoobas töödest õhkub sama tundlikkust ja austust, mis iseloomustas kunstnikku ennast.

Originaalid, mida hoiavad suure hoolega muuseumid ja erakogud, ei jõuaks kunagi tuletorni ega koduloomuuseumi seintele. Seepärast ongi nüüd kokku pandud just koopiate näitus – võimalus tulla lähemale Mägi maailmale kohtades, kuhu originaalid enam ei rända, kuid kus kunstnik on need kunagi maalinud.

Näitusega tähistame ka olulist kuupäeva ajajoonel: 15. augustil 2025 möödub 100 aastat Konrad Mägi surmast. Selle sajandi jooksul on tema looming muutunud meie kultuurimälus asendamatuks. Vilsandi tuletorni näitus on austusavaldus kunstnikule, kelle värvid ja vormid elavad edasi ka tänastes maalijates.

Kirsti VainkülaAjakirjanik