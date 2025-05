Seekordne teos "Kuurortlinna inimesed" räägib ajast, kui 1880. aastal koostati esimene täielik Kuressaare kodanike nimikiri, et seisusliku rae asemel saaks valida demokraatliku linnavolikogu.

Nimekirja kanti üle 1300 inimese, kellest tuhatkond olid eestlased. See suurendas linnakodanike arvu kohe mitmekordseks. "Endised saunikud hakkasid munitsipaalelus osalema. Teemaks on protsess, kui selline. Nimekirjades olevaid inimesi on täpsema eluloo kirjapanemiseks liialt palju," võttis ta raamatu kokku.