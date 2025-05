"Olen võtnud ülesandeks avada Albert Uustulndi kui legendi," ütles näitemängu autor ja lavastaja Tiit Palu . "Kuigi võiks arvata, et vähemalt laulude kaudu peaksid kõik Uustulndi teadma, tuleb siiski leppida sellega, et noorematele põlvkondadele ütleb tema nimi vähe.

Olen aasta jooksul pidanud palju kõnelusi teemal "Kas sa Albert Uustulndi tead?" ja pidanud siis selgitama, kellega tegu. Nii et ka teatriloos ei saa me pidada enesestmõistetavaks, et saalis istuvad ainult inimesed, kes tema loomingut läbinisti tunnevad," rääkis ta.