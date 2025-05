Valjalas tegutseb üle aastakümnete jälle näitering

Valjala rahvamaja kultuurikorraldaja ja Wolde teatri lavastaja Anneli Kaljuste ütles, et ta oli väga õnnelik, kui möödunud sügisel reageeris kutsele nii palju näitlemishuvilisi. "Mul oli välja valitud kahe inimese etendus, samuti materjal kolmele või neljale. Aga et kohale tuli seitse – see tegi südame soojaks!" on trupi kokkukutsuja rahul.