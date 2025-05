Võlla ohvritamme kadunud hiilgus

Muhu muuseumi juht Meelis Mereäär ütles, et uus muinsuskaitse silt pandi tamme juurde alles hiljuti, vist eelmisel aastal. "Minu arvates on see õige, et koht on kultuurimälestiste registris. Niikaua kuni püsib mälu loodusliku pühapaiga kohta, niikaua peaks seda säilitama," ütles ta.