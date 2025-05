Saaremaa tähistab Albert Uustulndi 100. sünniaastapäeva

Tänavu möödub 100 aastat populaarse rahvakirjaniku ja laulude autori Albert Uustulnd i sünnist. Tema sulest on sündinud tuntud romaanid „Tuulte tallermaa“ ja „Meri, mehed ja jumalad“, aga ka palavalt armastatud merelaulud nagu „Tüdruk“, „Sinavad veed“ ja „Kodu rannamäel“, mida lauldakse jätkuvalt nii külapidudel kui ka rahvast täis kontserdisaalides. Juubeliaastal kõlavad need laulud taas – kontsertidel, meenutusõhtutel ja kogukondlikel sündmustel üle Saaremaa.

„Saarlased on Albert Uustulndist alati lugu pidanud ja tema loomingut armastanud. 100. sünniaastapäeva puhul on aeg tema pärand taas esile tuua, et tutvustada seda ka nooremale põlvkonnale,“ ütles juubeliaasta sündmuste peakorraldaja, Saaremaa vallavalitsuse kultuurinõunik Ester Soe.