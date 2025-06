Kas Jämaja kiriku peauks on tõesti suletud surnuaial pesitsevate krattide eest?

Kristluse-eelne põline Sõrve traditsioon õpetab, et kalmistult tulevad kratid ja kui uksed peaksid olema soodsas suunas valla, siis ei takista miski kurjamitel oma tempe toime panemast. Nõnda siis on kavalad sõrulased kaitsnud oma pühakoda tehes kirikule küll traditsioonilise ukse, mida aga enamasti lukkude ja riividega kindlalt suletuna hoitakse, samal ajal kui kaunis nikerdatud tammine sissepääs hoone keskele küljele jääb. Tundub, et sel viisil on kratid siiani ära petetud.

Kirikuõpetaja Anu Konks kinnitab, et Jämaja kirikusse on tõesti tänini kombeks siseneda küljeuksest. "Peauks oli vanasti kõvasti kinni, tänapäeval me siiski haruharva teeme seda lahti, näiteks leerilaste ja pulmapaari läbikäiguks," ütles kirikuõpetaja. Kas legendil ka alust on? "Kes seda nüüd täpselt teab, aga mida ma olen oma silmaga näinud kiriku kõrval kunagi 1990ndatel on okstest ja kividest tehtud kadurist. See pole hea märk ja on lähim, mida võiks krattidega seostada," lisas Anu Konks.

Legendil oli aga ka oma reaalne mõju Jämaja kandi majade ehitamisel. Nimelt on säilinud palju vanu hooneid, mille uks ei ole ehitatud põhimõtteliselt kalmistu poole.

13. sajandist pärit Jämaja kirik on Eestimaa südamest kõige kaugemal asetsev ning ühtlasi ka Eestimaa kõige merelähedasem kristlik pühakoda. Sellest ajast on järel vaid mõned üksikud detailid ning tänane välimus pärineb 1864. aastast. Kiriku juurde kuuluv surnuaed on samuti kõige mereäärsem Eestis. Veel paar sajandit tagasi eraldas kalmistut maismaast vesi ning surnuid veeti matmispaika paatidega. Nüüdseks on saareke maaga kokku kasvanud ja kalmistule saab kuiva jalaga.

Jämaja kalmistu. Foto: Reno Hekkonens