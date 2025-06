AUTOUKSED LUKKU! Orissaare teismeline käib ärandatud autodega lustisõitu tegemas

"Kui näete teda oma kinnistul tegutsemas, siis esimene asi on see jäädvustada, kuna politsei pole siiani midagi märkimisväärset saavutanud," kirjutab Kärner. "Seda ilmselt tõendite puudumise tõttu, kuigi isik on oma TikToki/Instagrami kontole postitanud videoid, kus sõidab erinevate autodega 160+ km/h, mis ei ole kuidagi okei käitumine. Kuigi kaabakas on oma kirevate vägitegudega endale juba nime teinud, siis see, et ta veel alaealine on, tundub ta puutumatuks tegevat."