"Leiame, et vallavanem on oma tegevusega korduvalt seadnud kahtluse alla oma võime kaitsta avalikku huvi, tagada läbipaistvat juhtimist ning teenida eelkõige Saaremaa elanike, mitte kitsaste huvigruppide huve," loetles Maastik. "Samuti leiame, et vallavanema tegevuses on korduvalt esinenud, juhtimis-, väärtus- ja vastutushäireid, mis kahjustavad Saaremaa usaldusväärsust ja arengut."