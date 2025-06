Rannakuur loobus rendipinnast "Siin ei ole ükski äri õitsenud!"

Maidra-Torro räägib, et nende meeskond on teinud kõik endast sõltuva, et imeilusasse Kuressaare randa sattuvad inimesed saaksid nautida sööki, jooki ning mere- ja lossivaadet.

Ettevõtja nendib, et ilma süüks ei saa midagi ajada, see on rannakohviku puhul risk nii või teisiti. Kurb on aga see, et kuigi rannas on sportimisruumi ja võimalusi, ei ole kedagi, kes olemasolevaid võimalusi kasutades seal midagi korraldaks.