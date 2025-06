Saaremaa ettevõte pälvis Regionaalmaasika tiitli

Nasval toimetav kalatöötlemisettevõte Saare Fishexport OÜ on oluline piirkondlik tööandja. Ettevõte kasutab uuenduslikke töötlusviise ja kaasaegseid tehnoloogiaid kohaliku kilu ja räime oskuslikult väärindamiseks. Lisaks sellele, et ettevõte edendab kohalikku kalandusvaldkonda, on nad edukalt laienenud ka välisturgudele, Euroopasse, Ameerikasse ja Hiinasse.