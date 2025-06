Sumin meelitab veini ja brunchiga

Sumina perenaine Ines Arna ütles, et esialgu sooja õhtusööki ei pakuta, aga sügisel on plaan hakata korraldama gurmeeõhtusööke. "Kontseptsioon ei olegi meil veel päris valmis, see muudkui kasvab. Ta ei ole suunitletud hooajalisele turistile, vaid me sooviks tekitada oma kohaliku kogukonna. Seetõttu kuulame, mida inimesed meile soovitavad," lisas ta.