Saaremaal toimub sel nädalal suur PäästeFest

Festivali põhitegevused leiavad aset 14. juunil Salmel. Päev algab kell 11 ja kell 12 toimuvad esimesed merepääste demod. Külastajatele on avatud ulatuslik pääste- ja merepäästetehnika näitus, võimalik on jälgida veepääste- ja otsingukoerte tööd ning osaleda peresõbralikes tegevustes. Lastele on avatud mänguala, batuut ja näomaalingute telk. Kõik tegevused on tasuta ja avatud kõigile huvilistele.