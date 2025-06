Kaante vahele sai aegade mahukaim kaheaastaraamat

"Läks ootamatult paksuks, kuigi seda pole keegi taga ajanud," ütles raamatu koostanud Saaremaa muuseumi teadur Olavi Pesti. "Rõõmustav on see, et meil on tervelt kuus uut autorit, samuti on oma töötajate osa päris tugev," lisas ta. Pesti tõdes, et seitsmeteistkümne ilmumiskorraga on kaheaastaraamat saavutanud teatud autoriteedi ja tuntuse, mistõttu pakuvad autorid lugusid juba enda initsiatiivil ja neid pole vaja enam eriti tagant torkida.