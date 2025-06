Komisjon soovitas ka kaaluda võimalust osta teatud sesoonsed heakorrateenused sisse, kuna niitmise ja rohealade hooldamise teenuse pakkujaid on vallas piisavalt. Põhjendusena viidatakse asjaolule, et ettevõtte väikevahendite nimekirjas on suure maksumusega vahendeid, mis leiavad rakendust ainult suvisel perioodil ja tekib küsimus nende soetamise otstarbekusest. Komisjoni hinnangul peaks väikevahendite soetamisel rohkem kaaluma, kas neid on mõistlik osta või saaks nendega tehtavad tööd hoopiski teenusena sisse osta.