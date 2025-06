Incapi juht Otto Pukk jätkab Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimehena

Rahvusvahelist elektroonikatööstuse kontserni juhtiva Otto Puki sõnul on lähiaastad määrava tähtsusega, et suunata Eesti elektroonikasektori arengut kõrgema lisandväärtuse ja rahvusvahelise konkurentsivõime suunas.

Tehnoloogia areng ja kasvav nõudlus elektroonikalahenduste järele muudavad elektroonikatööstuse järjest olulisemaks ka Eesti majanduses. Otto Puki sõnul jätkab liit tööd selle nimel, et tööstuspoliitika kujuneks Eestis kõigi teiste poliitikavaldkondade – sh haridus-, maksundus- ja energiapoliitika – lähtepunktiks, nagu on välja toodud Eesti Elektroonikatööstuse Liidu visioonis aastani 2035.

“Viimased aastad on näidanud, et elektroonikatööstus suudab ka keerulistes olukordades kiiresti kohaneda ja kasvada. Teeme koostööd kohalike otsustajatega ja valdkondliku alaliidu IPC kaudu Euroopa Liiduga, et tööstuse hääl oleks kuuldav nii riiklikul kui Euroopa tasandil,” sõnas Pukk.

