Lennule eelnenud päeval sai reisija teate, et lend on tühistatud ja piletiraha tagastamise või lennupileti muutmise jaoks on vaja pöörduda klienditoe poole. Samal õhtul kell 23 tuli teine kiri, milles NyxAir lubas anda endast kõik, et lend siiski toimuks. Kas aga toimub, pidi selguma alles hommikul. Selleks hetkeks oli tarbija juba ostnud bussipileti Kuressaarde. Nüüd soovis ta lennupileti hüvitamist, aga NyxAir keeldus.