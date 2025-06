TEEÄÄRED PUHTAKS! Saaremaa Haldust käpaliste õitseaeg ei huvita

PUUGID JA LILLED: Veel teisipäeva õhtul õitsesid Muratsi küla teeäärtes kogumitena haruldased kaitsealused orhideed. Traktorist arvas, et neid niitmata jättes võiks ka ju puugid kõik alles jätta.

Vaatamata sellele, et Saaremaal teeäärtes kasvavad käpalised kuuluvad kaitse alla ning nende korjajat ja hävitajat ähvardab trahv, on Saaremaa Haldusel juba aastaid tavaks need keset õitsemise kõrgaega maha niita.