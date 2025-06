Leisi petis võttis pereliikmed kampa ning jätkab kelmustega

Endise nimega Marek Alle, hiljem Lundbergi, Tamme ja Stellina tuntud saarlane on süüdi mõistetud erinevates kuritegudes ning tema nimi seondub juba aastaid petuskeemidega. Nüüd jagab Saarte Häälega oma lugu Anne (nimi muudetud – toim), kes on ühtlasi kelmi sugulane. Heauskselt Marekile ja tema perekonnaliikmetele raha laenanud, kuuleb ta nüüd juba aastaid tühje lubadusi, et kogu raha saab tagasi makstud.