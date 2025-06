Kapiitlisaalis esitleti muuseumi kaheaastaraamatut

Pesti sõnul läbi aegade kõige mahukam kaheaastaraamat kujunes tema arvates ka ühtlaselt sisukaks. Kokku on teosel 13 autorit, kes kirjutavad teemadel seinast seina.

Lugeda saab ülevaadet Valjala maalinna, Kuressaare piiskopilinnuse ja sadamaaida uuringutest, Kuressaare apteekidest ja Muhu uisust ning muhulaste pulmakommetest. Pikem kirjutis on Papissaare merelennuväebaasist. Samuti lahatakse Joosep Aavikut kui Kuressaare muusikaelu kroonikut. Kurvema teemana on raamatus juttu imikusuremusest Saaremaal ja elust Saksa sõjaväe võimu all 1941. aastal. Enda ja teiste mälestusteradadel uitavad Arvi Truu Karja kihelkonnas ja muusik Rein Orn.