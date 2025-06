Leedulase Vitalij Neugasimovi loodud ood Tõllule ja Piretile

Vitalij Neugasimov külastas Saaremaad esimest korda 2017. aasta suvel, aga see ei jäänud tema viimaseks visiidiks. Ta on sõitnud läbi terve Eesti ja Maarjamaa on talle hinge läinud.

"Minu sõidud Eestisse on alati olnud väga meeleolukad ja inspireerivad. Mulle meeldivad põhjamaad ja sealsed inimesed, kes ei pruugi küll emotsiooni nii välja elada nagu inimesed lõunas, aga on see-eest väga eneseteadlikud ja kiirgavad väärikust. Ka põhjapoolsete riikide kultuur ja legendid pakuvad mulle suurt huvi," rääkis Neugasimov.

"Ühel visiidil nägin Suure Tõllu raamatut ja mulle meenus nõukogude ajal loodud multikas. See animatsioon oli minusse sügava jälje jätnud. Vaatasin siis multikat uuesti ja see on tõepoolest väga verine, traagiline lugu," ütles Vitalij.

"Legend inspireeris mind nii töös kui eraelus. Nägin loos paralleele oma eluga. Tunnen, et paljud meist otsivad hiiglast enda sees – spirituaalsel tasandil suurt inimest oma hinges. Kannatustest olenemata on Suurel Tõllul suur süda, julgus ja ennastohverdav abivalmidus."

Algselt oli lugu kirjutatud klaverile. "Pärast pausi, raskemaid aegu naasin loome juurde ja üht improvisatsiooni tagasi kuulates leidsin, et see jaotub mehelikuks ja naiselikuks osaks, millest tekkis dialoog. Kuskil sügaval teadvuses meenutas see Suure Tõllu ja Pireti lugu," rääkis Vitalij.

Kui üks tema kolleegidest pidi Eestis esinema, uuris ta, kas Vitalijl on midagi selleks puhuks pakkuda. Esimese asjana meenus just see improvisatsioon, mis sai siis ka orelile noodistatud. Pärast seda on "Toell the Great and Piret" hakanud elama oma elu.

Leedu heliloojat ennast küll kohal pole, aga tema kirjutatud "Suure Tõllu ja Pireti lugu" tuleb ettekandele XXIX Kihelkonna kirikumuusikapäevade ja XXXI Mustjala festivali Kuressaares toimuva kontserdi raames.