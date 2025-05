Rural Urban Art Saaremaa 12 seina täituvad maailmatasemel tänavakunstiga

Et kunst jõuaks võimalikult paljude inimesteni, valiti maalimiseks hooned, mis on kogukonnaelus tähtsal kohal: koolid, noortekeskused, kortermajad, teenuskeskus ja loomade varjupaik. Visuaalselt on kunstnike stiilid väga eriilmelised, kuid kõiki töid ühendab mõni tuntav või peidetud seos Saaremaaga.