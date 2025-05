Kutse vaibale! Saare maakonna keskraamatukogus tikitakse Eesti raamatu aasta piltvaipa

Projektijuht Mart Jagomäe sõnul on korraldajatel alati kaks põhiküsimust. Esiteks – kuidas jõuda kõikide Eesti inimesteni? Ja teine küsimus on, mis sellest raamatuaastast alles jääb. "Kui me neile kahele küsimustele ühe vastuse püüdsime leida, siis jõudsime selleni, et tikime piltvaiba Eesti raamatu ajaloost. Sinna saavad kõik, kes soovivad, kasvõi ühe piste teha," seletas Jagomägi idee kujunemise lahti.