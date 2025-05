VIDEO Keskraamatukogus avati nahakunsti juubelinäitus

Tegemist on nahakunsti 30. aasta juubelinäitusega, kus saab näha 9-19 aastaste õpilaste kätetööd ning osa eksponaate esitatud fotodena, sest paljud valminud kotid ja muud tarbeesemed on juba oma peremeeste igapäevases kasutuses.

"See on siis 30. aasta juubelinäitus sisuliselt. Nahakunst on ehk selle poolest meie koolis pisut eriline, et kui muidu on kunstikoolis ikka joonistamine, maalimine ja kompositsioon, siis nahakunsti naljalt mitte," rääkis kunstikooli nahakunsti õpetaja Piret Männa.