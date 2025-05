NOOR MEISTER Ametikooli stilistid naasid televõistlustelt kahe medaliga

„Väga tore võistlus oli. Sellist kogemust ma tõenäoliselt mujalt enam ei saa. Teine koht on teine koht. Ise olen on oma tööga väga rahul ja enda üle väga uhke,“ rääkis Mona Kuusk , kes õpib kolmandal kursusel stilistiks.

„See saade näitas ära, kui keeruline on stilistitöö, kui laiapõhjaline on stilisti õppekava,“ rääkis ametikooli disaini õppesuuna juhtõpetaja Maila Juns-Veldre . „Saade oli tehtud ülimalt professionaalsel tasemel ja kohtunikud tuntud tegijad. Stilisti valdkond on väga atraktiivne, saates tuli see hästi välja.“

Ta märkis, et kutsevõistlusel osalemine on õppija jaoks õppeprotsessi osa ja andis osalenutele erialaselt väga palju juurde. „Saates ei tulnud välja, et õppijad toetasid väga üksteist ja olid üks tervik. Mina nägin, et nad said positiivse elamuse. Koolide erinevus tuli ka välja. Meie omasid peeti rohkem mässajateks.