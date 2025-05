Muhu vallavanem Raido Liitmäe avaldas lootust, et tegelikult jõutakse varem valmis, aga aasta on mõistlik aeg. "Lõpus on dokumentatsioonide koostamine, tehniliste seadmete häälestamine, signalisatsioonide tagasipanemine, lisaks aruandlus rahastajatele. Füüsiliselt võib töö varem valmis saada, aga praegu on planeeritud aasta," selgitas ta.