Alexela avas jahisadamas 24/7 sadamatankla koos elektriautode laadijatega

Varem tegutses samas kohas AS Saare Kütus, kuid nüüd võttis tankla käitamise üle Alexela, kes tegi seal põhjaliku rekonstrueerimise. Mahutid läbisid korralise hoolduse, lisaks paigaldati mahutitesse nivoomõõteandurid. Tankla sai uue tankuri ja makseterminali. Varem tuli tankimiseks aeg telefoni teel kokku leppida, et tankla haldur, kes tankla avas, kohale tuleks. Nüüd on kogu süsteem automaatne, mis tähendab, et ligipääs teenusele on kindlustatud ööpäevaringselt.

Alexela taristujuhi Aivar Räime sõnul võtsid nad tankla käitamise enda peale, sest soovivad pakkuda mugavat teenust. "Alexelal on väga lai sadamatanklate võrgustik, nüüd on selles 21 tanklat. See tähendab, et meil on ajalugu ja oskusi, millega klientidele selles nišis kvaliteetset teenust pakkuda. Kuressaare jahisadam on omamoodi veesõidukite sõlmpunkt ning seega pidasime oluliseks oma kogemused ja klientidele lisandväärtust pakkuv teenus siia tuua," rääkis ta.