Ringtee Ärikeskus OÜ juhatuse liige Herki Sai ütles, et ärikvartali asukate vahel on tekkinud mõnus sünergia, rentnikud toetavad üksteise tegevust.

“Ta töötab nagu üks tervik. Hinnastamine on paigas, meile on hea ligipääs nii suurelt Ringteelt kui ka Kalevi tänavalt, mugava asukoha tõttu on asi hästi käima läinud. Meil on piisavalt parkimiskohti, igale ärile on võimalik praktiliselt ukse ette sõita,” rääkis ta.