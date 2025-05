VIDEO Kortermajad saavad riigi toel soojema kuue

Kõljala küla Tähistaeva korteriühistu pidas 24 korteriga maja kordategemise plaane aastaid ja kogus selleks ka remondifondi raha. Esialgu loodeti, et vajalikud tööd suudetakse ära teha oma jõududega ja pangalaenuga, aga kui tänavu selgus, et EIS-il on pakkuda soodne toetusvõimalus, otsustati minna seda teed. "Kuna meil mingi kapital on olemas, siis see teeb asja kergemaks," tõdes korteriühistu juhatuse liige Marjana Luist.