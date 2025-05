VIDEO JA GALERII Ametikooli moeetendus “punkT.” pani mõtlema rõivaste tegelikule väärtusele

Etendus viis vaatajad kujuteldavasse maailma, kus rõiva- ja tekstiilitööstus on lõppenud ning moes valitseb isetehtud ja korduvkasutatud riiete ajastu. Tuunitud rõivastes punkarid vallutasid tänavad – võidukad, sest nad on lõpuks saavutanud selle, mille eest nad alati seisnud on. Etenduse kaudu seati kahtluse alla harjumuspärased arusaamad rõivaste väärtusest ja elueast.