Tegemist on 14 300 m² suuruse kogupinnaga portfelliga, mis hõlmab kolme Bauhofi kauplust Haapsalus, Kuressaares ja Valgas ning üht A1000 jaeketi hoonet Võrus. Kõik objektid on pikaajaliste rendilepingutega välja üüritud ning tagavad stabiilset rahavoogu ehk ca 1,2 miljonit eurot aastas.

“Eesti investorid arendasid need hooned, rootslased hoidsid neid 15 aastat ning nüüd toome need tagasi Eesti juhtimise alla. Meil on olemas kogu vajalik pädevus, et need hooned ajakohastada ja rohkem lisaväärtust luua,” sõnas Millerhawki juhatuse liige Marko Kull.