Malefestival toob Kuressaarde male tipud 12 riigist

Anish Giri (Holland) on üks maailma populaarsemaid mängijaid tänapäeval. Hollandi suurmeister on 5-kordne riigi meister (2009, 2011, 2012, 2015, 2023) ja oma kõrgeima reitingu (2802) saavutas ta 2015. aastal. 2023. aastal võitis ta esmakordselt prestiižse Tata Steel Chess turniiri. Sotsiaalmeedias on tal hetkel ligi miljon jälgijat, ta on tuntud oma vaimukate ja humoorikate online-esinemiste poolest.”