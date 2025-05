HELGI KUUSK Inimlike piiride kompamine Taiwanis tõi jooksjale kolm kulda ja ühe hõbemedali

Mais on Taiwanis vihmaperiood ja pärastlõunased äikesetormid on sagedased. Päevane temperatuur küünib üle 30° ja õhuniiskus on suur. "Sellist ilma on raske taluda ja maad raske joosta. Taiwanis on sääsed, kes levitavad viiruslikku dengepalavikku. "Ja kui ma end võistlustele registreerisin, kirjutas Eesti meedia, et Hiinast on tulemas uus ohtlik viirus ning lisaks võib Hiina Taiwanit rünnata," rääkis Helgi teda ümbritsenud võimalikest ohtudest.