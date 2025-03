Muusikakooli sümfoniettorkester esines Klassikaraadios: "Saime näidata, et oleme olemas!"

Kuidas võtta. Hooaegu on juba mitu olnud, aga meie avasime järgmise hooaja. Niimoodi võib öelda, et olime ka esimesed.

Kas see tähendab seda, et sümfoniettorkester on hetkel parim, mis meie muusikakoolil on ette näidata?

No naljaga pooleks, oleme kümme korda kuulsamad, nagu ühes tuntud teatritükis öeldud. Aga ega see meie taset selles mõttes näita, et nüüd Klassikaraadios olime, kuid me lihtsalt saime näidata, et oleme olemas.