Alex ja Frank – kõik kangelased keepi ei kanna

"Väike poiss istus Saare Foto maja juures. Kui küsisime, mis juhtus, siis ta ütles, et ei saa tuppa sisse. Me küsisime, kus ta ema on, ja poiss vastas, et läks poodi. Siis me proovisime teda maha rahustada, et ta ei nutaks nii väga," rääkis Alex. "Ta oli seal ukse ees ja röökis, et tahab sisse saada," lisas Frank.