Arto Reinmaa Kui aitame teisi, küll siis teised aitavad ka meid

Kuidas iseloomustaksite missiooni peamisi ülesandeid ja vastutusalasid?

Natukene laiemalt lahti seletatuna – Põhja-Iraagis on kurdide autonoomne regioon, kus panustame sellesse, et kurdide relvajõudusid üles ehitada, et nad suudaksid vajadusel ise enda eest välja astuda. Kurdistan on Eesti Vabariigi suurune territoorium, kus elab 1,6 miljonit inimest.

Mida see operatsioon endast kujutas?

Tegemist on Ameerika Ühendriikide juhitud ühendoperatsiooniga, mille erinevates etappides osaleb üle 80 riigi. Ja kuna operatsiooniala on suht lai, siis tegutsevad erinevad riigid erinevates Iraagi piirkondades ja panustame peamiselt nii Iraagi kui ka kurdi relvajõudude reformimisse, väljaõppesse, nõustamisse.

Samamoodi on varustamine liitlaste kanda, et nad suudaksid ise vajadusel islami äärmuslaste vastu astuda. Usun, et nad on motiveeritud ja saavad ülesandega hästi hakkama.

Põhja-Iraagi kandis on olukord jätkuvalt üsna keeruline. Kuidas see mõjutas teie tööd ja kui turvaline see keskkond seal üldse on?

Kui kaardil põhja poolt kellaosuti suunas liikuda, siis põhjas on Türgi, siis Iraan, Kuveit, Saudi-Araabia, Jordaania ja Süüria. Ehk siis see ala on suhteliselt keerulises piirkonnas.