INTERVJUU Solistica toob Kuressaarde 62 noort lauljat üle terve Eesti

Ei noh, polnud nad nii õnnetud midagi!

Aga kui palju sa ise neid demosid kuulasid? Kas jõudsid üldse tutvuda sellega, mida konkursile pakuti?

Mina meeskonna juhina kunstilise poole valikutes otseselt ei osalenud – selleks on meil Pilvi Karu ja Laine Lehto, kes tegelevad selle tööga.

No jah, aga sa oled ju uudishimulik inimene. Mina sinu asemel oleksin kindlasti vähemalt natuke piilunud, mis sinna saadeti.

No eks ma natuke ikka piilusin, aga et täielikku pilti saada, oleks pidanud kõigi materjalidega põhjalikult tutvuma. See on siiski kunstiinimeste valdkond – nad teavad, mida nad kuulevad ja oskavad seda analüüsida.

Ma küsin seda ka seetõttu, et sa oled emakeele ja kirjanduse õpetaja. Kas sinu jaoks on sõnum, mida noored oma lauludes kannavad, sama oluline kui meloodia?

Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval tegime otsuse, et meie lõppvoorus kõlab ainult eesti autorite muusika. See võib küll olla ingliskeelne või mõnes muus keeles, aga oluline on, et see oleks kas omalooming või eesti autori loodud.

Enamik laule on siiski eestikeelsed ja mulle väga meeldib see suundumus – meie konkursil osalejad, 4.–12. klassi lauljad, on hakanud oma sõnumi peale tõsiselt mõtlema. Nad saavad aru, mida nad oma lauluga edasi annavad. Ingliskeelsete lugude puhul ei olnud see varasematel aastatel alati nii.